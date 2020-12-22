صور مسربة للأمير وليام وكيت ميدلتون تثير جدلا واسعا

يواجه الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، اتهامات جديدة بأنهما انتهكا القواعد الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد نشر صورة مسربة.

وكشفت الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "دوق ودوقة كامبريدج" خرقا قواعد السلامة من (كوفيد-19) خلال لقاء لهما مع أفراد من العائلة الملكة البريطانية في احتفالية الكريسماس، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وتظهر الصور الأمير وليام وكيت ميدلتون إلى جانب أصغر أبناء الملكية إليزابيث الثانية، الأمير إدوارد وزوجته صوفي، كونتيسة ويسيكس، اللذان كانا بصحبة طفليهما.

وكا برفقة وليام وكيت أطفالهما، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، ما يجعله حفلا يضم 9 أفراد في "لومينيت" وهو عرض ضوئي أقيم بمناسبة عيد الميلاد في ساندرينغهام، ملكية الملكة نورفولك.

يشار إلى أن قواعد السلامة (كوفيد-19) الخاصة بمنطقة ساندرينغهام تحصر التجمعات الخارجية إلى 6 أفراد، ويشمل ذلك الأطفال.

وتخضع ساندرينغهام لقيود "المستوى 2" في بريطانيا، والتي تنص على ما يلي: "يمكنك رؤية الأصدقاء والعائلة الذين لا تعيش معهم في الهواء الطلق، وذلك في مجموعة لا تزيد عن 6 أشخاص، بما في ذلك أطفال دون عمر محدد.

وتبين الصور اختلاط أسرة الأمير وليام مع أسرة الأمير إدوارد، على الرغم من القواعد التي تنص على أن المسافة الاجتماعية يجب أن تكون مترين.

وفي حال أن قررت الشرطة البريطانية مقاضاة الأمير وليام بسبب مخالفاته لقواعد السلامة من (كوفيد-19)، فإنه قد يتلقى عقوبة قدرها 200 جنيه إسترليني.

A right royal bubble-buster: William and Kate and their children mingle with Edward and Sophie's family as a group of NINE on night out at Sandringham attraction - despite rule of six

via https://t.co/PKJY8N5SEr https://t.co/zR75dVl1h6 — lianne (@lianne40091586) December 22, 2020

وتعتبر هذه أحدث مخالفة ترتكبها العائلة الملكية البريطانية للإجراءات الاحترازية، بعد أن تم تصوير الأميرة بياتريس وهي تتناول العشاء مع أسر أخرى في لندن، حتى في الوقت الذي أدت فيه الحالات المتزايدة إلى إغلاق العاصمة البريطانية.

يشار إلى أن الأمير وليام وكيت ميدلتون تعرضا لانتقادات أيضا بسبب عبورهما الحدود إلى اسكتلندا الأولى، ثم ويلز من خلال جولة قطار ملكية في بريطانيا من أجل توجيه الشكر إلى عمال الخطوط الأمامية.

كما تعرض الأمير وليام لهجوم بسبب إبقائه سرا إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي يعلن فيه سياسيين ومشاهير في جميع أنحاء العالم عن إصاباتهم بالفيروس.