البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، بتمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، وذلك في وقت تدعم فيه أنقرة بشكل قوي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

وكتب البرلمان التركي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "تمت المصادقة على طلب الرئاسة بتمديد مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرا".

Tezkere kabul edildi. — TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) December 22, 2020

جاء ذلك ردا على مذكرة رئاسية في يوم 12 من الشهر الجاري تطلب تمديد صلاحية الحكومة في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، "بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار".

وأضاف أن "الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة".

يذكر أن البرلمان التركي وافق على طلب أردوغان، بالسماح إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج.

فيما صوت البرلمان الليبي المنعقد في شرق البلاد بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا.