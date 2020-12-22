فاوتشي يتلقى لقاح كورونا أمام الكاميرات... فيديو

تلقى أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، لقاح فيروس "كورونا" المستجد أمام الكاميرات.

وتلقى فاوتشي التطعيم باللقاح إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين و6 من العاملين في مجال الصحة، في حدث مباشر في المعهد الوطنية للصحة، بحسب وكالة "فرانس برس".

Dr. Anthony Fauci gives a thumbs up as he receives the Moderna vaccine, saying feels "extreme confidence in the safety and the efficacy of this vaccine" and encourages "everyone who has the opportunity to get vaccinated." https://t.co/u4XHEtO9Dc pic.twitter.com/KAFwgbHxV4 — ABC News (@ABC) December 22, 2020

وبحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، فإن فاوتشي تلقى لقاح "مودرنا" الخاص بكورونا، وأكد أن لديه ثقة كبيرة في سلامة وفعالية هذا اللقاح ويشجع كل من لديه فرصة للتطعيم.

​وكان أنتوني فاوتشي (79 عاما) قد أعلن الجمعة الماضية عن أنه سيتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد أمام الجمهور وبصورة علنية، بغرض تشجيعهم على تلقيه.

وقال فاوتشي في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه " سيتم تطعيمه علنا لكي يتمكن الناس من رؤيته وهو يتلقى التطعيم، وذلك بمجرد أن يصبح اللقاح متاحا له".

وساعد فاوتشي في قيادة استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

يأتي تلقي أنتوني فاوتشي للقاح "كورونا" المستجد بعدما تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19) في نيوارك بولاية ديلاوير بعد ظهر أمس الاثنين، خلال بث تلفزيوني مباشر.

وكانت جيل بايدن زوجة الرئيس المنتخب، إلى جانبه خلال تلقي اللقاح.

وقال بايدن بعد الحصول على اللقاح، "ما أريد قوله هو إننا مدينون لهؤلاء الناس بالكثير.. العلماء والأشخاص الذين وضعوا هذا معا، والعاملين في الخطوط الأمامية، والأشخاص الذين قاموا بالفعل بالتجارب السريرية، إنه أمر مذهل"، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وتسبب وباء كورونا في وفاة ما يزيد عن 318 ألف أمريكي، بينما أصيب به ما يقارب 18 مليونا.