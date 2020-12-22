إيران تقول إن سلالة كورونا الجديدة وصلت إليها وتسببت في إصابات كبيرة

كشفت عضوة اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا، مینو محرز، اليوم الثلاثاء، عن أن الارتفاع الكبير الأخير في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه السلالة الجديدة من كورونا التي تفشت في بريطانيا.

طهران- سبوتنيك. وقالت مینو في تصريح لوكالة "آنا" الإيرانية: "الارتفاع الكبير الأخير في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه (السلالة الإنجليزية الجديدة) من كورونا لكننا تمكنا من السيطرة على الأوضاع".

وأضافت: "لم تغير طفرة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في المملكة المتحدة كثيرا عن طبيعة فيروس (كوفيد 19)، وعادة ما يكون للقاحات الحالية نفس التأثير على الفيروس كما كان من قبل".

استدعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كبار الوزراء، مساء الجمعة الماضي، لمناقشة سبل احتواء سلالة جديدة من فيروس كورونا توصف بأنها أكثر قدرة على الانتشار.

من جانبه، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، يوم الأحد الماضي، أن

السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة.

وقال هانكوك: "سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير. نريد أن نضع حدا لتفشي السلالة الجديدة من الفيروس من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي".

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وصول إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد 19" في البلاد إلى 1.17 مليون حالة، بعد تسجيل 6208 إصابة جديدة منذ أمس، مع ارتفاع الوفيات إلى 54003 حالة بعد تسجيل 187 وفاة جديدة.

شهدت إيران معدلات قياسية في إصابات ووفيات الوباء خلال الشهر الماضي، حيث تجاوزت الإصابات اليومية في بعض الأحيان 14 ألف حالة، قبل أن تتراجع خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت إيران، الأحد الماضي، حظر الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، بعد رصد الأخيرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.