بداية من اليوم... طهران: إجراء الاختبار البشري على لقاح كورونا الإيراني 

أعلن محمد مخبر، رئيس لجنة تنفيذ أمر آية الله الخميني، عن بدء المرحلة الأولى من عملية الاختبار البشري على "أول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا"، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح مخبر جاء في كلمة أدلى بها، اليوم، خلال مراسم تدشين 28 ألف مشروع اقتصادي في البلاد، حضرها رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف.

وأكد محمد مخبر أنه بعد صدور التصريح اللازم عن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، وإنجاز الاختبارات الأولية بنجاح، تم اعتبارا من اليوم تسجيل أسماء المتقدمين لخوض مرحلة الاختبار النهائي على اللقاح الإيراني.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الراحل، قد استدل بتصريحات قائد الثورة الإسلامية وتأكيده على تعزيز اقتدار البلاد لردع أعداء إيران، مشيرا إلى أن إيران ازدادت قوة وعظمة في شتى المجالات بعد انتصار الثورة.

وقال محمد مخبر:

إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان يكرر مزاعم أسلافه بشأن استخدام القوة العسكرية ضدنا، لا يعاود الكرة في ذلك".

وتابع القول: "نحن بالتأكيد بلغنا مستوى الردع عسكريا، كما نتمتع بمكانة منقطعة النظير على مر التاريخ في المنطقة"، داعيا في سياق مواصلة السير على نهج الاقتدار والاكتفاء الذاتي، إلى وضع خطط وبرامج استراتيجية مناسبة للتحرر من العائدات النفطية.

وفي السياق نفسه، كشفت عضوة اللجنة الوطنية الإيرانية لمكافحة كورونا، مینو محرز، اليوم الثلاثاء، عن أن الارتفاع الكبير الأخير في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه السلالة الجديدة من كورونا التي تفشت في بريطانيا.

وقالت مینو:

الارتفاع الكبير الأخير في أعداد المصابين بكورونا في إيران سببه (السلالة الاجليزية الجديدة) من كورونا لكننا تمكنا من السيطرة على الأوضاع.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، وصول إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد 19" في البلاد إلى 1.17 مليون حالة، بعد تسجيل 6208 إصابة جديدة منذ أمس، مع ارتفاع الوفيات إلى 54003 حالة بعد تسجيل 187 وفاة جديدة.

شهدت إيران معدلات قياسية في إصابات ووفيات الوباء خلال الشهر الماضي، حيث تجاوزت الإصابات اليومية في بعض الأحيان 14 ألف حالة، قبل أن تتراجع خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت إيران، الأحد الماضي، حظر الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، بعد رصد الأخيرة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.