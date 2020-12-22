الأحد... فرنسا تبدأ التطعيم بلقاح كورونا في دور المسنين

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تبدأ يوم الأحد المقبل في بلاده.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوزير أن الحملة سوف تبدأ في "اثنتين أو ثلاث" من دور المسنين، موضحا أنها سوف تشمل عشرات النزلاء.

وأشار إلى أن مراكز أخرى ستجرى فيها عملية التطعيم باللقاح يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الدفعة الأولى من لقاح " فايزر-بايونتيك"، سوف يتم تسلمها يوم السبت.

وتوقع فيران تسلم بلاده كميات أكثر من اللقاح في نهاية الشهر الجاري وبداية كانون الثاني/ يناير.

وعن إمكانية جعل لقاح كورونا إلزاميا للراغبين في ارتياد المطاعم، والأماكن العامة، أكد الوزير أن التلقيح لن يكون إلزاميا لهذه الأمور.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، توفي 386 شخصا في فرنسا جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 61 الفا و702 منذ بدء الجائحة، وذلك وفقا لإحصاءات رسمية تم نشرها مساء اليوم الثلاثاء.