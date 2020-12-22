بايدن يحذر الأمريكيين: أسوأ مرحلة للوباء لم تأت بعد

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأمريكيين من أن أسوأ فترة لوباء الفيروس التاجي لم تأت بعد.

وقال بايدن في كلمة للصحفيين بمناسبة عطلة رأس السنة المقبلة اليوم الثلاثاء:

"الحقيقة هي أن أسوأ الأيام لم تأت بعد، ونحن بحاجة إلى الاستعداد، والتغلب على هذا الفيروس يتطلب الصبر والمثابرة". ووعد بأنه كرئيس، سيتحدث مباشرة عن الوضع مع فيروس كورونا وأن يقول الحقيقة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز، فقد تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 18 مليونًا، وتوفي أكثر من 320 ألفًا.

وتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في نيوارك بولاية ديلاوير بعد ظهر أمس الاثنين، خلال بث تلفزيوني مباشر.

وكانت جيل زوجة الرئيس المنتخب، إلى جانبه خلال تلقي اللقاح.

وقال بايدن بعد الحصول على اللقاح، "ما أريد قوله هو إننا مدينون لهؤلاء الناس بالكثير.. العلماء والأشخاص الذين وضعوا هذا معا، والعاملين في الخطوط الأمامية، والأشخاص الذين قاموا بالفعل بالتجارب السريرية، إنه أمر مذهل"، وفقا لشبكة "سي إن إن".