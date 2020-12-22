الاتحاد الأوروبي يرفض العرض البريطاني الأخير للصيد البحري

وقال دبلوماسيون، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد، رغم رفضه العرض، إلا أنه مستعد لمواصلة التفاوض الخاص بمرحلة ما بعد بريكست.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر في اجتماع السفراء الأوروبيين، أن مفاوض الاتحاد ميشال بارنييه، لا يستطيع أن يضمن عقد اتفاق.

ولكن بارنييه قال إن: الاتحاد لن يغلق بابه أمام بريطانيا، وسيبقى مستعدا للتفاوض حتى في مطلع العام المقبل.

وكشف دبلوماسيون أن لندن اقترحت تقليص وصول صيادي الاتحاد إلى مخزون الأسماك في بريطانيا بنسبة 35 بالمئة، على مراحل خلال 3 أعوام.

وفي المقابل، جاء اقتراح الاتحاد الأوروبي، بـ 25 بالمئة، خلال 6 أعوام.

ولم يتضمن اقتراح لندن "أسماك السطح"، التي تنتقل بعيدا من السواحل أو قاع البحر.

ولذلك لم يأت الاقتراح في مستوى آمال دول التكتل الأوروبي صاحبة أساطيل الصيد الشمالية، مثل فرنسا والدنمارك وهولندا.