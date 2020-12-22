الرابعة خلال عامين.. إسرائيل تجري انتخابات مبكرة ونتنياهو يواجه تحديات جديدة

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة في إسرائيل ستجري في 23 مارس/آذار 2021.

وقال ليفين خلال جلسة الكنيست: "الكنيست يُحل حاليا.. انتخابات الكنيست دورة 24 ستجري في 23 مارس/آذار 2021".



ويأتي ذلك بعد فشل البرلمان، اليوم، في الوفاء بالموعد النهائي لإقرار الميزانية، لتفرض الانتخابات تحديات جديدة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتبدأ حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الرابعة في عامين، في حين يواجه نتنياهو غضبا شعبيا بسبب النهج الذي اتبعه في التصدي لأزمة كورونا، واتهامات جنائية بالفساد موجهة له بساحات القضاء.

وسيواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في السلطة منافسا جديدا من تيار اليمين وهو جدعون ساعر، المنشق عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الإسرائيلي، أن "ساعر لديه شعبية مماثلة لشعبية نتنياهو"، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي "كان".

وكان نتنياهو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض قد شكلا حكومة وحدة في مايو/أيار بعد ثلاثة انتخابات غير حاسمة منذ أبريل/نيسان 2019.

لكنهما وصلا إلى طريق مسدود بسبب خلاف بشأن إقرار الميزانية، وهي خطوة ضرورية لتنفيذ اتفاق يتسلم بموجبه غانتتس السلطة من نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وأعلن رئيس البرلمان حله في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، في جلسة نقلها التلفزيون على الهواء قائلا إن "إجراء انتخابات مبكرة بات تلقائيا نظرا لإخفاق البرلمان في إقرار الميزانية".