مطورو لقاح فايزر يزفون بشرى بشأن مكافحة السلالة الجديدة

زف رئيس شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين، التي طورت اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر الأمريكية، يوم الثلاثاء، بشرى للعالم بشأن سلالة كورونا الجديدة والتي بدأت في اجتياح البلاد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه سلالة جديدة من كوفيد-19 بريطانيا، ويتأهب العالم لمعرفة قدرة السلالة الجديدة من الوباء على الإضرار بالبشر وهل ستكون اللقاحات فعالة ضدها أم ستحتاج للقاحات جديدة. فيما يقول خبراء بريطانيون إنها تنتشر بنسبة 70% أسرع من الفيروس الأساسي وقد تصيب الأطفال بصورة أكبر.

بشرى بشأن السلالة الجديدة

قال أوغور شاهين، في مقابلة مع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، إن "هناك "احتمالا كبيرا" أن اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة "فايزر" الأمريكية سيحمي أيضا من السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

هجوم من عدة مواقع

وأضاف رئيس بيونتيك، "نحن نعلم أن الاستجابة المناعية التي يحققها لقاحنا تهاجم هذا البروتين من عدة مواقع، وهذا يعني أن هناك احتمالا كبيرا في أن يحمي اللقاح من هذه السلالة الجديدة.. لكننا سنحصل على النتائج خلال أسبوعين، وعندها سنكون متأكدين".

أسبوعان لدراسة السلالة الجديدة

وأكد شاهين أن "شركته بحاجة إلى أسبوعين لدراسة جزء من السلالة الجديدة للفيروس، من أجل تحديد ما إذا كان اللقاح قادرا على القضاء عليها".

وأوضح رئيس بيونتيك،

"من الناحية العلمية، هنالك احتمال كبير (للنجاح) في هذه الحالة، لأنه حتى بالنظر إلى التحورات المختلفة لهذه السلالة، فإن التغييرات لم تطل سوى واحد في المائة من البروتين. هذا يعني أن 99 في المائة ما يزال كما هو".

لقاح جديد قد يتاح خلال 6 أسابيع

وأكد مدير الشركة الألمانية، أنه حتى في حال عدم فاعلية اللقاح الحالي، فإن شركته قادرة على تطوير لقاح جديد فعال، وأن ذلك سيستغرق نحو ستة أسابيع. لكن فترات التجارب والترخيص ستكون طويلة، حسب قوله.

صعوبات نقل اللقاح

أشار شاهين إلى أنه لا توجد معضلات في نقل اللقاح في درجات حرارة منخفضة، حيث إنه ليس أمرا جديدا، فالنقل باستخدام الثلج المجفف إجراء متعارف عليه منذ 50 عاما"، حسب قوله.



وكشف رئيس بيونتك، أن "اللقاح لا يتطلب أي تقنية خارقة، فهو مجرد صندوق مملوء بالثلج الجاف.. وأن اللقاح يمكنه البقاء بشكل مستقر لمدة خمسة أيام داخل الثلاجة".