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    المدير التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي

    "صفر متابعين".. إدارة تويتر تسلم حساب ترامب الرئاسي لبايدن خاليا تماما

    © AP Photo / JOSE LUIS MAGANA
    العالم
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (59)
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    يبدو أن إدارة عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتخذت إجراءات قاسية بشأن الحساب الرئاسي للولايا المتحدة على المنصة.

    وأبلغت إدارة تويتر فريق الرئيس المنتخب جو بايدن أن الحساب الرئاسي "POTUS@" الذي يستخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيتم تسليمه للرئيس الجديد خاليا تماما من المتابعين.

    الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن
    © AP Photo / JIM WATSON
    رئيس تويتر يتوقف عن متابعة حسابات ترامب وبايدن

    ويأتي ذلك عكس ما حدث مع الرئيس السابق باراك أوباما والذي ترك منصبه في عام 2017، حيث حثت إدارته تويتر على تمرير ليس فقط الحسابات الرسمية للرئيس والبيت الأبيض، ولكن الملايين من متابعيهم إلى الرئيس دونالد ترامب. وهو ما حدث بالفعل.

    ولكن ذلك لن يحدث عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني، وفقا للمدير الرقمي لبايدن، روب فليرتي.

    وغرد فليرتي على تويتر، صباح الثلاثاء، قائلا، إن

    "تويتر أبلغت فريق بايدن أنه سيتعين عليها أن (تبدأ من الصفر) مع عدد المتابعين".

    وقال فريق بايدن الانتقالي لـموقع "بيزنيس إنسايدر" إن حسابات كل من الرئيس والسيدة الأولى والمتحدث الإعلامي سيتم تسليمها للرئيس المنتخب مع صفر متابعين".

    وأضاف، أن تويتر سوف يرسل إشعارا لمرة واحدة للمستخدمين الذين يتابعون حساب بايدن الشخصي ونائبته كامالا هاريس ليقترح عليهم متابعة حساب الفريق الانتقالي "Transition46@" والذي الذي سيتم تغيير علامته التجارية إلى "WhiteHouse@"، وفقا لفريق الرئيس المنتخب.

    كما قال فريق الرئيس المنتخب، إن "فيسبوك يسمح بنقل كل الحسابات الرئاسية ومتابعيها إلى إدارة بايدن".

    وأشار فليرتي إلى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه المتحدث باسم تويتر، نيكولاس باسيليو، إن "الشركة ستنقل حوالي 12 حسابا رئاسيا رسميا إلى إدارة بايدن، بما في ذلك حساب الرئيس والبيت الأبيض، بعد إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بها".

    وفي تصريح لمجلة بيزنس إنسايدر، قال باسيليو، إن "تويتر كان في مناقشات مستمرة مع فريق بايدن الانتقالي حول عدد من الجوانب المتعلقة بنقل حسابات البيت الأبيض".

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (59)

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    تويتر, ترامب, جو بايدن, الانتخابات الأمريكية 2020
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