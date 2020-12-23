ترامب يرفض خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي وبيلوسي ترد

رفض الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، خطة الكونغرس للإنعاش الاقتصادي المتضرر بسبب وباء كوفيد-19، وطالب بتعديلات عليها.

وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على حسابه بتويتر، وهو يتحدث من البيت الأبيض: "أطلب من الكونغرس تعديل هذا القانون، وزيادة المبلغ المنخفض بشكل يبعث على السخرية (الدفع المباشر) إلى 2000 دولار أو 4000 دولار للزوجين".

وأضاف، "كما أنني أطلب من الكونغرس أن يتخلص على الفور من البنود المهدرة وغير الضرورية من هذا التشريع، وأن يرسل لي مشروع قانون مناسب، وإلا فإن الإدارة المقبلة ستضطر إلى تقديم حزمة إغاثة من كوفيد-19".

وتابع: "وربما تكون تلك الإدارة هي أنا، وسننجزها".

قبل حديث ترامب اليوم، كانت كل الدلائل والتوقعات تشير إلى أن الرئيس يعتزم التوقيع على مشروع قانون إغاثة كوفيد-19، بمجرد وصوله إلى مكتبه، ربما في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في حين أن ترامب لا يقول صراحة إنه سيستخدم حق النقض ضد التشريع، إلا أن ملاحظاته تشير إلى أنه قد يفعل ذلك.

ولكن إذا فعل الرئيس ذلك، فقد يتمكن المشرعون من تجاوز حق النقض، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وستغلق الحكومة الأمريكية يوم الاثنين، إذا لم يصبح مشروع القانون قانونا رسميا.

ومن جانبها ردت رئيس الكونغرس الأمريكي، نانسي بيلوسي قائلة، "إن الجمهوريون رفضوا مرارا وتكرارا تحديد المبلغ الذي يريده الرئيس لعمليات الدفع المباشر".

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

وأضافت، "أخيرا، وافق الرئيس على مبلغ ألفي دولار، فالديمقراطيون مستعدون للموافقة بإجماع على هذا الطرح، لنفعلها".

كان الكونغرس الأمريكي، صادق يوم الاثنين، على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19.

وبأغلبية ساحقة وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النص، الذي سيحال على الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونا نافذا.