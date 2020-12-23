فنزويلا تستعد لمكافحة سلاسة كوفيد-19 الجديدة التي من المحتمل أن تصلها من بريطانيا

وقال مادورو خلال لقاءه مع الشرطة تم بثه على تويتر: "سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وأوروبا تهدد بموجة شديدة لفيروس كورونا على كوكب الأرض كله. تستعد فنزويلا لكبح هذه موجة فيروس كورونا".
#EnVivo 📹 | Acto de Ascenso, Condecoración y Graduación Conjunta, en el marco del 11° Aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. https://t.co/kbJDifN0uF— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 22, 2020
وأشار الرئيس إلى أنه هناك تهديد أن تدخل السلالة الجديدة للفيروس إلى فنزويلا عبر كولومبيا.
ويذكر أن السلطات البريطانية قد أعلنت مؤخرا عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأعلنت أنها أسرع انتشارا وأقوى عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%. ما عدد من البلدان بينها روسيا وببلجيكا وهولندا وإيطاليا والكويت إلى منع الرحلات الجوية والبرية من المملكة المتحدة، إثر اكتشاف الطفرة الجديدة للوباء كوفيد-19.
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