فنزويلا تستعد لمكافحة سلاسة كوفيد-19 الجديدة التي من المحتمل أن تصلها من بريطانيا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تستعد لمكافحة سلالة فيروس كورونا المستجد الجديدة التي تم الكشف عنها في بريطانيا والتي يمكن أن تصل إلى فنزويلا.

وقال مادورو خلال لقاءه مع الشرطة تم بثه على تويتر: "سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وأوروبا تهدد بموجة شديدة لفيروس كورونا على كوكب الأرض كله. تستعد فنزويلا لكبح هذه موجة فيروس كورونا".

#EnVivo 📹 | Acto de Ascenso, Condecoración y Graduación Conjunta, en el marco del 11° Aniversario de la Policía Nacional Bolivariana. https://t.co/kbJDifN0uF — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 22, 2020

​وأشار الرئيس إلى أنه هناك تهديد أن تدخل السلالة الجديدة للفيروس إلى فنزويلا عبر كولومبيا.

ويذكر أن السلطات البريطانية قد أعلنت مؤخرا عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأعلنت أنها أسرع انتشارا وأقوى عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%. ما عدد من البلدان بينها روسيا وببلجيكا وهولندا وإيطاليا والكويت إلى منع الرحلات الجوية والبرية من المملكة المتحدة، إثر اكتشاف الطفرة الجديدة للوباء كوفيد-19.