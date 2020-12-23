اكتشاف أنواع كوفيد-19 جديدة في الإكوادور مختلفة عن السلالة البريطانية

أعلنت جامعة "إسبيريتو سانتو"، اليوم الأربعاء، أن علماء الإكوادور اكتشفوا في البلاد أنواع جديدة لفيروس كورونا المستجد.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وأفادت الجامعة، أن الأنواع الجديدة التي تم اكتشافها في الإكوادور تتميز عن السلالة الجديدة التي تم التعرف عليها في بريطانيا.



وقد حفظ العلماء المواد الجينية لأكثر من 2500 نموذج من 22 محافظة، ما سمح لهم بتحديد السلاسة التي ظهرت في كل مدينة وإذا كان هناك طفرات.

وقال العلماء: "تم اكتشاف نوع جديد من "سارس-كوف-2"، وهناك شك بأنه يمكن أن يكون قد لعب دورا في زيادة عدوى الفيروس السريعة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تضرب فيه سلالة جديدة من كوفيد-19 بريطانيا، ويتأهب العالم لمعرفة قدرة السلالة الجديدة من الوباء على الإضرار بالبشر وهل ستكون اللقاحات فعالة ضدها أم ستحتاج للقاحات جديدة.

فيما يقول خبراء بريطانيون إنها تنتشر بنسبة 70% أسرع من الفيروس الأساسي وقد تصيب الأطفال بصورة أكبر.



وسارع أغلب بلدان أوروبا ودول العالم لمنع الرحلات الجوية والجوية والبحرية مع بريطانيا إثر اكتشاف الطفرة الجديدة لوباء كوفيد-19.