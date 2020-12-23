مقتل 3 ضباط شرطة في إطلاق نار وسط فرنسا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن 3 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب رابع في إطلاق نار وقع داخل مقاطعة "بوي دى دوم" وسط فرنسا.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن 3 من عناصر الشرطة الفرنسية قتلوا وأصيب رابع برصاص رجل يبلغ 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ سيدة على سطح أحد المنازل بعد بلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة.

وأشارت إلى أن مطلق النار من المحتمل أن يكون مختلا عقليا، حيث وقع الحادث فى قرية صغيرة معزولة فى المقاطعة الفرنسية.

وأضافت أن المسلح أطلق النار في البداية وقتل وأصاب عدد من رجال الشرطة قبل أن يشعل النار في المنزل.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين، قولهم إن المرأة تم إنقاذها، وإن ضباط الشرطة ما زالوا في الموقع.

وأوضحوا أن "رجال الإطفاء أيضا في الموقع يحاولون السيطرة على الحريق".

وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، إنه "يتم اتخاذ اقصى الاحتياطات فيما يتعلق بخطورة هذا الشخص، مشيرا إلى أن المسلح معروف للسلطات بتهم تتعلق بقضايا حضانة الأطفال.

كما أكد المسؤولون في مقاطعة بوي دو دوم أن الوضع لا يزال في تطور.