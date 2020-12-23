تم وضع المئات من البحارة من حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية في الحجر الصحي بعد الاتصال بجنود آخرين أصيبوا بفيروس (COVID-19)، وفقا لتقارير Stars and Stripes، نقلا عن مراسلات من طاقم قيادة السفينة.

موسكو – سبوتنيك. قالت تقارير" Stars and Stripes"، تم وضع المئات من بحارة حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان في الحجر الصحي بعد الاتصال بمرضى كوفيد.

ويقال أن: "السفينة موجودة حاليا في قاعدة يوكوسوكا العسكرية التابعة للبحرية الأمريكية في اليابان".

وبحسب المراسلات:

" تم إرسال حوالي 350 بحارا إلى "أنواع مختلفة من الحجر الصحي". في الوقت نفسه، تم عزل بعضهم، حيث وصل مؤخرا إلى اليابان".

وقالت المتحدثة باسم السفينة، الكابتن الثالث دون ستانكوس، للصحيفة أن:

"لا داعي للتسرع في عزل البحارة قبل الأعياد القادمة، حيث تواصل القيادة التعامل مع تهديد (كوفيد -19) على محمل الجد".

وأشارت ستانكوس إلى أن :

"أحد البحارة الخاضعين للحجر الصحي لن يكون على متن السفينة خلال الإجازات، بل سيقضي هذه الفترة في القاعدة البحرية". وأضافت "أن البحارة لن يتركوا بدون علاج احتفالي".

في وقت سابق يوم الجمعة، قال قائد القاعدة الكابتن ريتش جاريت إن القاعدة تتعامل حاليًا مع أكبر انتشار لفيروس كورونا منذ بداية الوباء.