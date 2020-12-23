صحيفة أمريكية... بيلوسي تخطط لسحب ترامب من شعره خارج البيت الأبيض

قالت صحيفة "foxnews" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تخطط لسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شعره خارج البيت الأبيض.

وأخبرت بيلوسي زملاءها في الحزب الديموقراطي بأنها "لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب"، وأكدت أنها تعد الساعات حتى يرحل.

Nancy Pelosi plans to pull Trump out of the White House 'by his hair': report https://t.co/jcF7TroFfq — Fox News (@FoxNews) December 22, 2020

​وقالت رئيسة مجلس النواب: "أريد أن أسحبه من شعره ويديه وقدميه وألقي به خارج البيت الأبيض"، بحسب الصحيفة.

وقالت بيلوسي إنها أيدت مشروع القانون الأخير الخاص بالإغاثة من الفيروس، رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها. وقالت إنهم سيحاولون فعل ذلك مرة أخرى العام المقبل بعد تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه.