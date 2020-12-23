بعد صورة لها في مكان عام دون كمامة... رئيسة وزراء اسكتلندا تعتذر

اعتذرت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستيرجن، بسبب عدم ارتدائها كمامة في مكان عام مغلق.

وكانت صورة التقطت لرئيسة الوزراء الاسكتلندية وهي، تتحدث مع مجموعة من النساء في حانة بعد حضور جنازة في أدنبره الأسبوع الماضي، وهي لا تضع الكمامة، مخالفة لقواعد مكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت ستيرجن، اليوم الأربعاء، في بيان، "أتحدث كل يوم عن أهمية الكمامات، لذلك لن أورد أي أعذار. أخطأت وأؤنب نفسي، وأعتذر"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ويلزم القانون الناس في اسكتلندا باستخدام الكمامات في جميع الأماكن المغلقة بما فيها الحانات والمطاعم. وأمس الثلاثاء تحدثت ستيرجن أمام البرلمان وأعادت تذكير الناس بأهمية وضع الكمامة.