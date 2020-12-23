المرشح الرئاسي: البعثة الأممية في جمهورية أفريقيا الوسطى فشلت في الحفاظ على الأمن بشكل فعال

قال المرشح للرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى عن حزب "حركة تحرير شعب أفريقيا الوسطى" مارتن سيغيل، إن "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا" فشلت في التعامل مع مهامها المتمثلة في الحفاظ على الأمن وحل أزمة الغذاء في هذا البلد".

موسكو - سبوتنيك . وقال سيغيل في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك ": "ما هي الفاعلية؟ هذه هي النتيجة.. إذا سألت 10 دول في وسط أفريقيا عن مشكلتها الرئيسية، فستجيب تسعة منها: الأمن. وسيقول خمسة أو ستة آخرون بأنه الجوع".

وأضاف بأن الجماعات المسلحة العاملة في البلاد، والتي كان من المفترض أن تتفكك وتندمج في مجتمع أفريقيا الوسطى بموجب بنود اتفاقية السلام لعام 2019، وحتى الآن لم يفعلوا ذلك.

وقال سيغيل: "بعد عامين (عقب توقيع اتفاقية السلام)، أصبحوا أقوى من ذي قبل، لكن نزع السلاح لم يحدث قط".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في جمهورية أفريقيا الوسطى في الـ27 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. كما ستجرى الانتخابات البرلمانية في نفس اليوم.