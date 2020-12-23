اشتباكات بين الشرطة البريطانية والسائقين الراغبين في العودة إلى فرنسا... فيديو

مواجهات بين السائقين وضباط الشرطة في دوفر بعد تأخير إعادة فتح المعبر.

وقعت اشتباكات بين السائقين والشرطة، اليوم (23 ديسمبر/ كانون الأول)، في دوفر على خلفية إغلاق الحدود الفرنسية البريطانية لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا. ونشأت التوترات بين الشرطة البريطانية ومجموعة من السائقين في دوفر، وهم يحاولون اختراق صفوف عناصر إنفاذ القانون. تم بث المشهد بواسطة "سكاي نيوز".

وفي السياق، لا تزال آلاف الشاحنات عالقة بالقرب من ميناء دوفر، بعد أن اتخذت فرنسا قرارا يوم الأحد 20 ديسمبر بإغلاق الحدود مؤقتا مع المملكة المتحدة.

وقالت مصادر محلية في بريطانيا:

"بعد يومين، باريس ولندن سوف تعلنان عن اتفاق يسمح بعودة سائقي الشاحنات الثقيلة الذين تقطعت بهم السبل في المملكة المتحدة بشرط تزويدهم باختبار "PCR" سلبي لـ( Covid-19)".

BREAKING: Confrontations between drivers and police officers in Dover after delays in reopening the Channel crossing.



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وتضيف المصادر بالقول:

"يسمح الآن أيضا بعودة الفرنسيين والأجانب المقيمين في فرنسا أو في المنطقة الأوروبية، وكذلك أولئك الذين "يتعين عليهم القيام برحلات أساسية" بمغادرة المملكة المتحدة، خاضعة لاختبار سلبي من 23 ديسمبر".