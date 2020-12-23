النائبة الأمريكية من أصل عربي إلهان عمر تنتقد الأسلوب المتبع في استخدام لقاح فايزر

صرحت النائبة التقدمية إلهان عمر بأنه من المخجل أن يتلقى الشباب الأصحاء لقاح فيروس كورونا قبل كبار السن الأمريكيين والعاملين في الخطوط الأمامية.

وكتبت عمر، يوم الأحد، أنه من الطبيعي الآن ألا يوجد ما يكفي من اللقاحات للجميع وأن يكون هناك نقص في الإمدادات، لذا من الضروري إعطاء الأولوية في اللقاح لمن هم في أمس حاجة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Ilhan Omar slams lawmakers like AOC for 'shameful' COVID vaccination https://t.co/GZKQPnvdYN pic.twitter.com/AULAHU2oPL — New York Post (@nypost) December 21, 2020

​ كما أضافت أنه من المزعج جدا أن نرى الشباب والأعضاء في الكونغرس الأمريكي هم من يحصلون على اللقاح بينما العديد من العاملين في الخطوط الأمامية لا زالوا ينتظرون دورهم.

وأكدت على ضرورة أن تكون عملية اللقاح أكثر منطقية وأن يؤخذ موضوع العمر بعين الاعتبار، وكتبت "نحن لسنا أكثر أهمية من عمال الخطوط الأمامية والمعلمين وما إلى ذلك من الذين يقدمون التضحيات في أعمالهم كل يوم".

وجاءت رسالة إلهان عمرو بعدما قامت إحدى زميلاتها بنشر مقطع فيديو عبر الإنستغرام وهي تتلقى اللقاح دون انتظار وبسهولة بالغة.

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وفي مقطع فيديو أطلقته عمر عبر التويتر، أكدت أنها ستقف متضامنة مع كبار السن الذين ينتظرون لقاحاتهم، ولن تقوم بأخذ لقاحها، ودعت رفاقها في الكونغرس الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما على الانضمام لها.

It would makes sense if it was age, but unfortunately it’s of importance and its shameful. We are not more important then frontline workers, teachers etc. who are making sacrifices everyday. Which is why I won’t take it. People who need it most, should get it. Full stop. https://t.co/JQgMftm5wX — Ilhan Omar (@IlhanMN) December 20, 2020

​والجدير بالذكر أن والد إلهان عمر كان قد توفي في شهر يونيو/ حزيران الماضي نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا وعدم حصوله على اللقاح.