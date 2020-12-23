هونغ كونغ ترصد حالتي إصابة بـ"كوفيد-19" متعلقتين بالسلالة المتحورة من الفيروس في بريطانيا

أعلن مركز الحماية الصحية في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، أن تحليل التسلسل الجيني لعينات من حالتي إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في هونغ كونغ تطابق مع السلالة المتحورة من الفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.

ذكر المركز في مؤتمر صحفي، أن الحالتين لطالبين وصلا من بريطانيا.

وقالت تشوانغ سوك-كوان، رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز، إن أحد الطالبين تعافى وخرج من المستشفى وما زال الطالب الثاني يتلقى العلاج في المستشفى.

وأضافت أن سلطات الصحة المحلية رتبت لفرض حجر صحي على الأشخاص المخالطين للمريضين.

سجلت هونغ كونغ 53 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 اليوم، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 8353 حالة. وتشمل حالات الإصابة الجديدة المؤكدة 47 حالة عدوى محلية، منهم 20 حالة من منشأ مجهول.

وهناك أيضا ما يربو على 40 حالة أولية، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".