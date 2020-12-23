دون موافقة بلدية طهران... تغيير شارع باسم موسيقار شهير إلى "فخري زاده"

أقدمت جماعة إيرانية على تغيير لافتة أحد أشهر الشوارع في طهران لتحمل اسم العالم النووي الإيراني الراحل، محسن فخري زاده.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" باللغة الفارسية، اليوم الأربعاء، بأن أعضاء جماعة تُعرف بـ"أسرة الشهداء" أزالت لافتة شارع "شجريان" الشهير في العاصمة طهران، وتركيب لافتة جديدة تحمل اسم محسن فخري زاده.

وذكرت الصحيفة أن الشارع كان يحمل اسم الموسيقار الشهير الراحل محمد رضا شجريان، وتم تحويله إلى محسن فخري زاده، نسبة إلى العالم النووي الإيراني البارز الذي اغتيل الشهر الماضي.

وأكدت الصحيفة الفارسية أن مجلس مدينة ولبلدية طهران، لم يعلقا على تغيير اسم الشارع من "شجريان" إلى "فخري زاده"، أو حتى على إقدام الجماعة "أسرة الشهداء" إلى تغيير اسم الشارع دون وجه حق.

وأرفقت الصحيفة صورة لتغيير اسم الشارع الذي يقع بالقرب من شارع هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الراحل.

يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، كان قد توعد بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران. وأمر روحاني "بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران".

من جهته، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.