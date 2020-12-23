جو بايدن: لقاحات كورونا لن تمنع موت عشرات آلاف الأمريكيين

حث الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مواطني بلده، مساء أمس الثلاثاء، على أن يظلوا "يقظين" خلال العطلات، قائلا إن لقاحي "فايزر" و"مودرنا" لن توقف على الأرجح وفاة "عشرات الآلاف" من الأشخاص بسبب الوباء في الأشهر المقبلة.

قال بايدن خلال تصريحاته في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد ظهر يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، إن متوسط ​​عدد وفيات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة حاليا يبلغ 3 آلاف حالة يوميا، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف:

اللقاحات التي لا زالت ناقصة في الولايات المتحدة "لن تكون قادرة على وقف ذلك"،

وتابع أن نقل اللقاح من قارورة إلى ذراع ملايين الأمريكيين هو أحد أكبر التحديات التشغيلية التي واجهتها الولايات المتحدة على الإطلاق، وأن الأمر سيستغرق "عدة أشهر أخرى" لتطعيم نحو 320 مليون أمريكي، مضيفا: "في غضون ذلك، الوباء مستعر ويعتقد الخبراء أن الأمر قد يزداد سوءا قبل أن يتحسن".

اعتبارا من يوم الاثنين، تم توزيع أكثر من 4.6 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحصل ما لا يقل عن 600 ألف شخصا على الجرعات الأولى، وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يتطلب لقاحا "فايزر/ بيو إن تك" و"مودرنا" جرعتين تعطى كل منهما بفاصل زمني ثلاثة إلى أربعة أسابيع. كان بايدن من بين أولئك الذين حصلوا على اللقاح على الهواء مباشرة بعد ظهر يوم الاثنين.

كما تلقى مستشار فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي، الذي سيبقى في منصبه العام المقبل كمستشار لبايدن بشأن "كوفيد 19"، جرعة علنية يوم الثلاثاء.