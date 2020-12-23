خارجية العراق تستهجن قرار ترمب العفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا

استهجن العراق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا، مشيرا إلى أنه يتجاهل كرامة الضحايا ولا ينسجم مع التزام واشنطن المعلن بقيم حقوق الإنسان.

بغداد - سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إن قرار ترامب بالعفو عن 4 أفراد من شركة "بلاك ووتر" الأمنية رغم إدانتهم بقتل عراقيين عام 2007، أمر يتجاهل كرامة الضحايا".

وأكدت الخارجية العراقية أنها ستتواصل العمل مع الإدارة الأمريكية من أجل حثها على إعادة النظر في هذا القرار.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانا أكدت فيه أنها تعتبر القرار الأمريكي "لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون.

وقال البيان: "قرار ترامب يتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

ولفت البيان إلى أن الخارجية العراقية ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار.