استمرار محادثات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول "بريكست"

من المرجح أن يتم الإعلان عن اتفاق بشأن صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون الساعات القادمة من اليوم الأربعاء، بعد تسعة أشهر من المفاوضات الشاقة بين الجانبين.

وبدأ اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد لبدء عملية التصديق على النصوص القانونية التي تم الاتفاق عليها، فيما أكدت مصادر في بروكسل ولندن أنها تعتقد أن المحادثات على وشك الانتهاء بنجاح، بحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، على اتصال دائم مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث سعت للتوصل إلى تسوية مرضية لداونينغ ستريت والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونظرا للعديد من التقلبات والانعطافات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا تزال هناك إمكانية لحدوث عقبة في اللحظة الأخيرة، ولكن يعتقد أنه من المقرر إجراء مكالمة نهائية مساء اليوم.

وبحب مصدر رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، "فمن المفهوم أن المفاوضات مستمرة، حيث من المحتمل أن تكون المكالمة الهاتفية التي أجراها جونسون ورئيسة المفوضية هي اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن الصفقة، إذا تم حل المشكلات النهائية بسلاسة".

ومن جانبه، قال كبير مفاوضي كتلة الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن هناك "رغبة سياسية لدى الجانبين لتجاوز هذا الحد" ، مضيفا أن "بعض الأشياء الآن يجب أن ترتفع إلى مستوى أعلى".

وتابع: "كان الجانبان على خلاف حول الوصول المستقبلي للاتحاد الأوروبي والحصص في مياه الصيد البريطانية، وهي قضية ذات تأثير اقتصادي صغير ولكنها ذات أهمية سياسية عالية لكلا الجانبين".

يذكر أن، بريطانيا انسحبت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/ كانون الثاني 2020، وحددت موعدا نهائيا لخروجها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول.