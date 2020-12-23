البنك الإفريقي للتصدير: القارة بحاجة لـ 9 مليارات دولار لشراء اللقاح

كشف البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، اليوم الأربعاء، أن القارة السمراء بحاجة إلى 9 مليارات دولار لتوفير ما يكفي من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "رويترز" عن كبير الاقتصاديين بالبنك هيبوليت فوفاك أن الوصول إلى اللقاح، يعد عقبة أكبر في الوقت الذي يشهد فيه العالم سباقا للحصول على إمدادات اللقاح.

وأوضح هيبوليت فوفاك أن البنك ومؤسسات أخرى لتمويل التنمية تتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أجل الحصول على اللقاحات.

وأشار المسؤول في البنك الذي يتخذ من القاهرة مقرا له إلى أن الدول الإفريقية لا تستطيع منافسة الدول الغنية التي أمنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح.

ورأى أنه في حال جرى ترك إمدادات اللقاح للسوق، سوف تحصل دول نامية عديدة على حصص محدودة، ومن بينها إفريقيا.

ووفقا لتقديرات البنك فإن القارة السمراء ستكون بحاجة لإنفاق نحو 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها.

ويحقق هذا المبلغ هدف تطعيم 60 بالمئة على الأقل من 1.3 مليار إفريقي بدءا من العام المقبل.