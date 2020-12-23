تسجيل
18:21 GMT23 ديسمبر/ كانون الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مقاتلين في أفريقيا الوسطى

    الأمم المتحدة تعارض أي تعطيل لانتخابات إفريقيا الوسطى

    © REUTERS / Luc Gnago
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102305/30/1023053049_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_839ff1e19a558a9a105c85d14004e928.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202012231047605036-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89/

    أعلنت الأمم المتحدة، معارضتها لأي تعطيل لانتخابات جمهورية إفريقيا الوسطى، وتأثير أعمال العنف الأخيرة عليها.

    أشارت الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، إلى أنها تطالب بعدم اندلاع أعمال العنف الجديدة من قبل تحالف مسلحين، يحاول تعطيل الانتخابات المقبلة في 27 ديسمبر/ كانون الأول.

    وتتهم وسائل الإعلام "تحالف المعارضة الديمقراطية"، الذي كان بقيادة الرئيس السابق فرانسوا بوزيزيه، الذي تتهمه الحكومة باستخدام مسلحين لتأجيل الانتخابات.

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Maxim Blinov
    الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمساعدة أفريقيا الوسطى إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك

    ويؤيد المجتمع الدولي بالإجماع إجراء انتخابات ديمقراطية بحلول نهاية العام، حيث حثت مجموعة "جي5+"، بما في ذلك فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

    وألقى بوزيزيه والجماعات المسلحة المتحالفة أسلحتهم ودعوا إلى إجراء انتخابات في 27 ديسمبر .

     فرانسوا بوزيزيه، الرئيس السابق لدولة إفريقيا الوسطى، الذي وصل إلى السلطة في عام 2013 من خلال انقلاب، والذي اتهمته عدة كيانات، بما في ذلك مينوسكا، بأنه أصل النزاعات المسلحة بالتعاون مع المسلحين و المرتزقة الأجانب على أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى.

     وقال المتحدث باسم مينوسكا فلاديمير مونتيرو، إن "الوضع تحت السيطرة، والوضع بعيد كل البعد عن الخطر في جمهورية إفريقيا الوسطى".

    كما أنه في ليلة 23 ديسمبر، زار رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين-أرشانج تواديرا، جنود القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، وتمنى لهم عيد ميلاد كاثوليكي سعيد. 

    وتخضع العاصمة وجزء كبير من جمهورية إفريقيا الوسطى حاليًا لسيطرة السلطات، حيث ان الإشاعات التي تتردد في البلاد بشأن نجاح المتمردين مبالغ فيها.

     وقالت الأمم المتحدة إنه من أجل ضمان النظام والسلام والديمقراطية، من الضروري تنظيم انتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى، ورغماً عن تهديدات المسلحين.

    جيش أفريقيا الوسطى
    © AFP 2020 / FLORENT VERGNES
    أفريقيا الوسطى: دعوة لتأجيل الانتخابات والرئيس السابق ينفي التخطيط لانقلاب عسكري

    وتابعت بقولها "إنها الآن مهمة المجتمع الدولي بأسره وجميع الجهات الخارجية المعنية بجمهورية إفريقيا الوسطى".

    وقال كذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مانكور ندياي، "إذا لم يتم تنظيم الانتخابات، فإن البلاد تخاطر بدخول فترة من عدم الاستقرار الخارج عن السيطرة".

     في الوقت نفسه، يتخذ قادة جمهورية إفريقيا الوسطى خطوات لضمان أمن الجمهورية، بما في ذلك التطلع إلى روسيا ورواندا للحصول على المساعدة، وكذلك بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) لتحقيق الاستقرار في البلاد.

    شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى حربا أهلية مدمرة بعد أن أسقط تحالف جماعات مسلحة ذات أغلبية مسلمة (يطلق عليها اسم سيليكا) نظام فرانسوا بوزيزيه عام 2013.

    وخلفت المواجهات بين "سيليكا" وميليشيات ذات غالبية مسيحية وإحيائية تسمى "انتي بالاكا" آلاف القتلى.

    ونفى حزب بوزيزيه ما وصفه بالمزاعم بشأن تدمير محاولة انقلاب والزحف على العاصمة.

    يذكر أن مجموعات مسلحة تسيطر على ثلاثة أرباع جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يبلغ عدد سكانها 4,9 مليون نسمة.

    وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن بلاده على استعداد للنظر في طلب محتمل من سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى للحصول على مساعدة عسكرية إذا توافق هذا الطلب مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

    وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترسل وحدة عسكرية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك: "من الضروري أن نرى كيف يتوافق ذلك مع متطلبات مجلس الأمن الدولي، لأنه في بعض القضايا، من الضروري إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك".

    مقاتلين في أفريقيا الوسطى
    © REUTERS / Luc Gnago
    دول ومنظمات لرئيس أفريقيا الوسطى الأسبق: ألق السلاح

    وأشار بوغدانوف إلى أن هناك مدربين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكدا على أن "هذه ليست وحدات قتالية وليست قوات خاصة".

    وتابع نائب وزير الخارجية: "الجيش الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى لا يشارك في الأعمال حيث تلتزم موسكو بمتطلبات مجلس الأمن الدولي"، معربا عن أمل بلاده في أن "تلعب بعثة الأمم المتحدة دورًا رئيسيًا في ضمان أمن الانتخابات المقبلة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

    وفي بيان مشترك، دعت فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي الرئيس الأسبق بوزيزيه وجماعات مسلحة تشن هجوما يهدف لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 27 كانون الأول/ديسمبر، إلى وضع السلاح جانبا.

    وجاء في البيان أن هذه الدول والمؤسسات الشريكة لجمهورية أفريقيا الوسطى "تطلب أن يضع بوزيزيه والجماعات المسلحة الحليفة له السلاح جانبا على الفور، وأن يمتنعوا عن أي نشاط مزعزع للاستقرار وأن يحترموا قرار المحكمة الدستورية الصادر في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020".

    انظر أيضا:

    دول ومنظمات لرئيس أفريقيا الوسطى الأسبق: ألق السلاح
    الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمساعدة أفريقيا الوسطى إذا طلبت السلطات الشرعية ذلك
    روسيا ترسل 300 مدرب لمساعدة جمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز قدراتها الدفاعية
    المرشح الرئاسي: البعثة الأممية في جمهورية أفريقيا الوسطى فشلت في الحفاظ على الأمن بشكل فعال
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمم المتحدة, الأمم المتحدة, حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى, أخبار أفريقيا الوسطى, أزمة أفريقيا الوسطى, أفريقيا الوسطى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات الاستعراض المسرحي ويندميل غيرلز (The Windmill Girls) من مسرح ويندميل في لندن، أثناء تطعيمهن بلقاح ضد الإنفلونزا، 12 سبتمبر 1963.
    هل تخاف أخذ اللقاح... كيف تم التطعيم في القرن الـ20 وأوائل الـ21؟
    تزامنا مع الانقلاب الشتوي... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    تزامنا مع "الانقلاب الشتوي"... التصويت ينقلب لصالح حل الكنيست الإسرائيلي
    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا غير صحي
    7 علامات خفية تكشف اتباعك نظاما غذائيا "غير صحي"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك