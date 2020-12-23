بعد 5 عقود في انتظار الموت... إعادة النظر بمحاكمة أقدم محكوم عليه بالإعدام

أقر القضاء الياباني إعادة النظر في محاكمة مواطن يعتبر أقدم محكوم عليه بالإعدام في العالم.

نقلت وكالة "فرانس برس" عن محامي المواطن الياباني، اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا أيدت حكما يجيز إعادة النظر في محاكمة إيواو هاكامادا.

وصدر الحكم بإعدام هاكامادا البالغ من العمر 84 عاما في عام 1968 على خلفية ارتكابه جريمة قتل رباعية.

وبذلك يكون الملاكم السابق قد أمضى حتى اليوم 52 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

وفي بداية الأمر اعترف هاكامادا، بارتكاب الجريمة عقب استجوابه لأسابيع أثناء توقيفه.

ولكنه تراجع عن اعترافاته، وظل منذ ذلك الحين يدعي أنه بريء، إلا أنه جرى تأكيد الحكم عليه عام 1980.

وقال يوشيوكي توداتي محامي هاكامادا إن المحكمة العليا اتخذت اليوم قرارا بإلغاء حكم محكمة طوكيو العليا الذي منع إعادة محاكمة هاكامادا.

ويسلط فريق دفاع إيواو هاكامادا الضوء على الآثار النفسية التي يعاني منها بسبب العقود الخمسة التي أمضاها وهو يخشى من تنفيذ حكم الإعدام.

ومنذ ثمانينات القرن الماضي أصدر القضاء في اليابان أحكاما بتبرئة أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وذلك بعد عقود من الحكم الأساسي عليهم.