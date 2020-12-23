ألفي دولار للفرد... ترامب يوجه بدفع مساعدات نقدية أكبر للأمريكيين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون الإغاثة من تداعيات الوباء، البالغة قيمته 900 مليار دولار، بأنه "عار" وغير مناسب، وحث المشرعين على إجراء تغييرات، بما في ذلك منح مدفوعات مباشرة أكبر للأفراد والعائلات.

جاءت تغريدة الرئيس مساء الثلاثاء، وتضمنت مقطع فيديو له وهو يناقش ما يعتبره عيوبا كثيرة في مشروع القانون، بما في ذلك التمويل المتجه إلى الخارج، بعد أقل من 24 ساعة من تمرير مجلس الشيوخ للإجراء، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي".

قال ترامب في الفيديو:

أطلب من الكونغرس تعديل هذه الحزمة وزيادة المبلغ المنخفض بشكل يبعث على السخرية من 600 دولار إلى 2000 دولار للشخص، أو 4000 دولار للزوجين.

في تطور آخر مثير للدهشة، وافقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أحد خصوم ترامب اللدودين، على طلبه بدفع 2000 دولار، وقالت في تغريدة: "الديموقراطيون مستعدون لذلك هذا الأسبوع بموافقة جماعية، لنفعلها".

وفقا لمسؤول ديمقراطي كبير، سيسعى الديمقراطيون الذين يتمتعون بأغلبية في مجلس النواب، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تمرير 2000 دولار من المدفوعات المباشرة، يوم الخميس، عشية عيد الميلاد.

تتضمن الحزمة الأساسية مساعدات أكبر للبطالة، والمزيد من قروض الشركات الصغيرة، ودفع مبالغ مباشرة قدرها 600 دولار لكل مواطن يقل دخله عن 75 ألف دولار سنويا (يستفيد منها معظم البالغين بحسب بيلوسي) وللأطفال، وأموال للمساعدة في توزيع اللقاحات، من بين أشياء أخرى.