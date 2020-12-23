أمريكا تعلن إنجازا مبكرا ومهما في التحصن ضد كورونا

قال مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، اليوم الأربعاء، إن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "كوفيد 19".

وأضاف: "حققت الولايات المتحدة إنجازا مبكرا ولكن مهما اليوم - أفادت السلطات الآن بأن أكثر من مليون شخص تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح منذ بدء عملية التطعيم قبل 10 أيام"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

ووافقت هيئة الغذاء والدواء على استخدام لقاح شركة "فايزر" بشكل طارئ، وبدأت عملية التوزيع والتطعيم به في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قبل أن توافق هذا الأسبوع على استخدام لقاح "مودرنا".

وقال مستشار البيت الأبيض بشأن جائحة كورونا، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن أمريكا قد تكون على المسار السريع للعودة للحياة الطبيعية مرة أخرى إذا تلقى عدد كاف من الأمريكيين لقاح فيروس كورونا.

وأضاف: "لذلك، إذا تمكنا من تطعيم النسبة الهائلة من السكان بحلول نهاية الربع الثاني وبداية الربع الثالث من العام القادم، يمكن بحلول منتصف الخريف الاقتراب من مستوى معين من الوضع الطبيعي".

وبشكل أكثر تحديدا، قال فاوتشي إن الأمر سيتطلب تطعيم ما بين 75 في المائة و85 في المائة من سكان الولايات المتحدة بالكامل، لخلق "مظلة" من المناعة ضد الفيروس الذي أصاب بالفعل 17 مليونا وقتل ما لا يقل عن 307 آلاف شخص في البلاد.