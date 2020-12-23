البرلمان الإيراني: قادرون على اصطياد الغواصة النووية الأمريكية

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، إن إيران ليست قلقة من عبور الغواصة النووية الأمريكية مضيق هرمز ودخولها مياه الخليج.

وقال أمير حسين قاضي زادة هاشمي، في مقابلة تلفزيونية: "القوات الإيرانية قادرة على اصطياد الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس جورجيا" بشبكة صيد، إيران ليست قلقة من التحركات العسكرية الأمريكية مؤخرا في مياه الخليج الفارسي"، على حد قوله.

وأضاف: "ليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها هكذا تحركات، ولم يحدث أن يكون الخليج خاليا من التواجد الأجنبي، فقد أقامت بريطانيا والولايات المتحدة قواعد في الخليج، وأينما تواجدت هاتان الدولتان، فهذا يعني أن إسرائيل قد تسللت".

وتابع: "هذه القواعد بأسم بريطانيا والولايات المتحدة، لكنها رسميا بيد إسرائيل، وطبعا نحن لا نعترف بإسرائيل كدولة، بل هي جزء من هوية الولايات المتحدة في غرب آسيا، لذا فهذا ليس جديدا ولا جديا بالنسبة لنا".

وقال: "عندما لم تكن لدينا الأدوات التكنولوجية ولم تكن لدينا القدرة على المواجهة، لم تستطع الولايات المتحدة وإسرائيل حينها فعل أي شيء، أما الآن فأيدينا ممتلئة، وكما تمكنا من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة العام الماضي، يمكننا في أعماق الخليج بسهولة اصطياد الحيتان الأمريكية بشبكة صيد، لذلك لن نقلق كثيرا بشأن ذلك".

وأضاف:

"سواء كانت هذه غواصة نووية أم لا، فهذا مصدر قلق للدول العربية في الخليج، والتي تعتمد على تحلية المياه من الخليج وبحر عمان، وفي حال وقوع انفجار نووي في تلك المنطقة، سيؤدي ذلك إلى تلوث المياه بمواد مشعة، وسيتم تدمير محطات تحلية المياه في الدول العربية في الخليج وستكون ظروف تلك الدول معقدة".

وتابع: "عندما يقترب منا العدو تزداد ثقتنا، لأنه يصبح في مرمانا، ولكن عندما يكون العدو بعيدا عنا يزداد قلقنا، المدار الأمني لإيران يمر من الخليج إلى بحر عمان وحتى مدار 30 درجة شمالا للمحيط الهندي، وأي شيء يدخل هذا المدار، سواء كان غواصة أو حاملة طائرات، سيكون في متناول أيدينا، لن يكون هدفا نضربه بالتأكيد، لكننا سنأخذه ويصبح ملكا لنا".