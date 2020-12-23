ترامب: سفارتنا في بغداد تعرضت لهجوم بصواريخ مصدرها إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تقف وراء قصف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وكتب ترامب على تويتر، اليوم الأربعاء: "سفارتنا في بغداد تعرضت لهجوم بصواريخ مصدرها إيران ونسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".

وأضاف الرئيس: "إيران تتحمل مسؤولية مقتل أي أميركي (في العراق) وعليها أن تفكر مليا".

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

والأحد الماضي، أعلن الجيش العراقي، عن وقوع هجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء شديدة لتحصين في بغداد، حيث استهدق ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

وانطلقت صفارات الإنذار من مجمع السفارة داخل المنطقة التي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء إن نظاما مضادا للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأمريكية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

​وشهدت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الأشهر الأخيرة، سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، لم تكشف الأجهزة الأمنية عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.