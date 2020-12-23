إسرائيل تعلن الإغلاق الشامل عقب اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر لبحث أزمة تفشي فيروس كورونا فرض الإغلاق الشامل في إسرائيل بدءً من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.

القدس - سبوتنيك. وأفاد بيان صدر عن المجلس المُصغر بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس قرار فرض إغلاق عام للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف البيان ان "الإغلاق سيبدأ الاغلاق يوم الأحد المقبل، من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القدس، وسيتم تطبيق الإغلاق لمدة أسبوعين وسيتم تمديده لمدة أسبوعين آخرين ما لم يتحقق الهدف، بأن يكون العدد اليومي للعدوى أقل من ألف ومعامل العدوى أقل من واحد".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، الأربعاء، عن اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا خلال الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها "من خلال فحوصات أجريت في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة، تم اكتشاف 4 حالات من الإصابة بفيروس كورونا من السلالة التي اكتشفت مؤخرا في إنجلترا. حيث عادت 3 من هذه الحالات من إنجلترا وهي تمكث في حجر صحي في فندق، أما الحالة الرابعة فأصلها في إسرائيل ويتم حاليا التحقيق فيها".

وأضاف البيان بأن "وزارة الصحة تتابع كافة المستجدات وستعلن عن المزيد من المعلومات حالما توفرت".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان متلفز إنه "علينا الافتراض أن السلالة الجديدة لكورونا تنتشر في البلاد".

وأضاف نتنياهو بالقول: "كنا قد اتخذنا خطوات فورية ناجحة بإغلاق الأجواء أمام العائدين من بريطانيا وباقي أنحاء العالم، بما في ذلك فرض الحجر الفندقي الإلزامي على جميع العائدين من الخارج، واتخذنا خطوات جدية بالبحث بأثر رجعي عن العائدين من بريطانيا ودول "الطفرة" وطالبناهم بالحجر".

وتابع نتنياهو بالقول أنه

"علينا الافتراض أن سلالة كورونا الجديدة تنتشر لدينا. الأخبار السارة أن الشركات الذي طوّرت اللقاحات التي حصلنا عليها قدّرت بدرجة كبيرة، ولكنها ليست مؤكدة 100%، بأن اللقاحات فعالة كذلك على السلالة الجديدة للفيروس".

وأوضح نتنياهو أنه "سنعلم ذلك خلال الأيام القادمة، نحن لسنا واثقين من ذلك، ولكن تقديرات المختصين تشير إلى ذلك (فعالية اللقاح على السلالات الجديدة)، علينا الانتظار للتحقق من ذلك؛ في هذه الأثناء، علينا لجم انتشار الفيروس وتفشي العدوى".

وشدد على أنه "علينا وبشكل فوري، تسريع حملة التطعيم باللقاحات ضد كورونا، في المقابل، فرض قيود مشددة للجم انتشار الفيروس".

ووصلت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ ظهور فيروس كورونا إلى 384169 إصابة و3141 حالة وفاة.

ويثير ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا، القلق في جميع أنحاء العالم، بعد تقارير أفادت بأنها معدية أكثر من سابقاتها، غير أن منظمة الصحة العالمية أكدت، الإثنين، أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار، مع عدم وجود دليل بعد على أنها تسبب مرضا خطيرا أو زيادة بالوفيات.