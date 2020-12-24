ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن والد صهره جاريد كوشنر

أعلن البيت الابيض، اليوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر عفوا عن تشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "إن الرئيس أصدر عفوا رئاسيا عن 29 شخصا".

هذا وشمل العفو مساعده السابق وصديقه المقرب روجر ستون وعن رئيس حملته السابق بول مانافورت، وتشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس.

يشار إلى أن مانافورت أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.

وأول أمس الثلاثاء، أصدر الرئيس دونالد ترامب عفوا عن 15شخصا من بينهم اثنان من أعضاء الكونغرس، كانا مؤيدان له، إضافة لعدد من المتعاقدين الحكوميين الذين أدينوا في "مذبحة بغداد" عام 2007.

وكان من بين الذين تم العفو عنهم النائبان الجمهوريان السابقان "دنكان هانتر" من كاليفورنيا و"كريس كولينز" من نيويورك، وهما من أوائل المشرعين الجمهوريين الذين دعموا حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، ​كما خفف ترامب الأحكام الصادرة على خمسة أشخاص آخرين، من بينهم النائب السابق "ستيف ستوكمان" من تكساس.

وتم العفو أيضا عن اثنين من الضباط على الحدود الأمريكية، اللذين أدينا بإطلاق النار وإصابة مهربي مخدرات مكسيكيين بالقرب من تكساس، في عام 2005.

وأثار هذا العفو انتقادات من كبار الديمقراطيين قائلين بأن ترامب لا يقدم هذا العفو من باب التوبة أو لتحقيق العدالة، بل لمكافأة حلفائه السياسيين، وحماية من يكذب ليتستر عليه، وإيواء المذنبين بقتل المدنيين.