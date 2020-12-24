وكالة: من المتوقع استدعاء رئيس وزراء اليابان السابق أمام البرلمان في قضية تمويل

أفادت وكالة رويترز نقلا عن عدة مصادر بالحكومة اليابانية والحزب الحاكم، اليوم الخميس، إنه قد يتم استدعاء رئيس الوزراء السابق شينزو آبي للمثول أمام البرلمان لاستجوابه من قبل المشرعين وسط جدال بشأن انتهاك محتمل لقوانين تمويل الانتخابات.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الكتلة الحاكمة ترتب لاستدعاء آبي يوم الجمعة للاستجواب في اللجان التوجيهية.

وأضافت المصادر أن الكتلة تدرس أيضا ما إذا كانت ستضع الجلسات على الإنترنت لإتاحتها للجمهور.

ويتعرض آبي الذي تنحى عن منصبه بسبب مشكلات صحية في سبتمبر/ أيلول لانتقادات للاشتباه في أنه ساعد في تغطية تكاليف حفلات عشاء لأنصاره وهو ما يعد انتهاكا لقوانين التمويل نفاه عند استجوابه في البرلمان العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الشهر أن ممثلي الادعاء يعدون قضية ضد سكرتير آبي بشأن أموال غير معلن عنها تصل إلى 40 مليون ين (386210 دولارات) وطلبوا من آبي المثول للاستجواب طواعية في هذه القضية.