حملات قوية تطالب بوقف افتتاح كنيسة "البيض فقط" في ولاية مينيسوتا الأمريكية

انطلقت حملات قوية عبر الإنترنت لوقف افتتاح كنيسة من قبل المنظمة الدينية "البيض فقط" في ولاية مينيسوتا، وحصلت على أكثر من 120 ألف توقيع حتى يوم أمس الأربعاء من سكان المدينة.

وبدأت الحملات بعد أن وافق مجلس مدينة موردوك بولاية مينيسوتا، في وقت سابق من هذا الشهر، على إصدار تصريح مشروط للسماح باستخدام مبنى الكنيسة الذي اشترته جمعية "أسااترو" الشعبية، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

More than 120,000 signatures collected to stop "whites only" church in Minnesota town https://t.co/yfga1XaFMi pic.twitter.com/xgH9RaSEh3 — The Hill (@thehill) December 23, 2020

​ووصف المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المنظمة بأنها "مجموعة كراهية جديدة" تصيغ "تعصبهم في ادعاءات لا أساس لها من سلالات الدم مما يؤسس لتفوق الهوية البيضاء".

بحلول يوم الأربعاء، تلقى موقع "Change.org" الذي يسعى إلى منع المجموعة من "احتلال" المبنى في المدينة الزراعية التي يبلغ عدد سكانها 280 شخصًا، ما يقرب من 122300 توقيع، بحسب الصحيفة.

قال بيتر كينيدي، أحد سكان موردوك منذ فترة طويلة، للصحيفة: "اعتقدوا أنهم يستطيعون الطيران في بلدة صغيرة كهذه، لكننا نريد الضغط عليهم، العنصرية غير مرحب بها هنا".

يصف موقع التجمع الموجود بشكل رسمي على الإنترنت نفسه بأنه "الدين الذي يرتبط من خلاله الشعب الأوروبي العرقي تقليديًا بالآلهة".