بايدن يختار مرشحه لوزارة التعليم ويؤكد: كرامة المعلم مفتاح النجاح

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيوفر الظروف التي تسمح لكل معلم بأن يكون ناجحا في عمله وأن يؤديه بكرامة، مؤكدا على أهمية فتح المدارس بطريقة آمنة.

وكتب بايدن، على "تويتر" اليوم الخميس: "يجب أن يمتلك كل طالب كل الوسائل الممكنة التي تجعله مصدرا لازدهار الاقتصاد الأمريكي في المستقبل".

وتابع: "كل معلم يحتاج إلى الموارد اللازمة لأداء مهامه بنجاح مع الحفاظ على كرامته".

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أن المدارس تحتاج تجهيزات تسمح بإعادة الدراسة بأمان، بعدما تم تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلن جو بايدن ترشيح ميغول كاردونا، لتولي منصب وزير التعليم في إدارته، التي من المقرر أن تتسلم مهام منصبها رسميا بعد أداء اليمين الدستوري المقرر يوم 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف الدراسة في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ الاعتماد على التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت، باعتباره وسيلة أقل خطرا على التلاميذ من الذهاب إلى المدارس.

Every student must be equipped to thrive in the economy of the future. Every educator needs resources to do their jobs with dignity and success. And every school needs support to reopen safely.



We can achieve this with Dr. Miguel Cardona leading our Department of Education. pic.twitter.com/vfYQhnPEEA — Joe Biden (@JoeBiden) December 24, 2020

وبينما يدعم الرئيس دونالد ترامب إغلاق المدارس لمحاربة الوباء ومنع انتشاره بين التلاميذ، يدعم الرئيس المنتخب جو بايدن فكرة فتح المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 76 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.