ظريف "يغرد" مهنئا بعيد الميلاد

وغرد وزير الخارجية على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "إن ميلاد روح الله - يسوع، الذي يحترمه جميع المسلمين باعتباره نبيا عظيما - هو مناسبة سعيدة للبشرية جمعاء. أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد، وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا".
The birth of Spirit of God—Jesus, revered by all Muslims as a great prophet—is a joyous occasion for ALL mankind.— Javad Zarif (@JZarif) December 24, 2020
I wish all a very Merry Christmas, and a happy, healthy and peaceful holiday season.
🎄 pic.twitter.com/7gcYYyw16U
هذا ويحتفل مسيحيوا العالم في هذا العام بعيد الميلاد وسط إجراءات مشددة فرضتها جائحة كورونا، حيث منعت معظم الدول التجمعات العامة بالإضافة لإلغاء بعض المظاهر الاحتفالية لمنع تفشي المرض.
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