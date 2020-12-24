ظريف "يغرد" مهنئا بعيد الميلاد

نشر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تغريدة بمناسبة عيد الميلاد، مهنئا الجميع حول العالم ومتمنيا عيد ميلاد سعيد وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا.

وغرد وزير الخارجية على صفحته الخاصة على "تويتر" قائلا: "إن ميلاد روح الله - يسوع، الذي يحترمه جميع المسلمين باعتباره نبيا عظيما - هو مناسبة سعيدة للبشرية جمعاء. أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيد، وموسم عطلة سعيدا وصحيا وسلميا".

The birth of Spirit of God—Jesus, revered by all Muslims as a great prophet—is a joyous occasion for ALL mankind.



I wish all a very Merry Christmas, and a happy, healthy and peaceful holiday season.

🎄 pic.twitter.com/7gcYYyw16U — Javad Zarif (@JZarif) December 24, 2020

هذا ويحتفل مسيحيوا العالم في هذا العام بعيد الميلاد وسط إجراءات مشددة فرضتها جائحة كورونا، حيث منعت معظم الدول التجمعات العامة بالإضافة لإلغاء بعض المظاهر الاحتفالية لمنع تفشي المرض.