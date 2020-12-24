لحظة سقوط نيزك في الصين... فيديو

استيقظ سكان مقاطعة تشينغهاي الصينية، صباح أمس الأربعاء، على ضوضاء عالية شعروا خلالها باهتزاز الأرض، ثم أضاء وميض في السماء.

وخرج الناس خائفين إلى الشوارع، ليتبين أن نيزكا طار فوق المنطقة وسقط على الأرض على بعد 40 كيلومترًا من مدينة يوشو في منطقة مهجورة. حسبما أفاد مركز رصد الزلازل في الصين.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "سفط نيزك في مقاطعة يوشو بمقاطعة تشينغهاي. وسجل مركز رصد الزلازل السقوط في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي".

ولم يتم تسجيل وقوع إصابات أو خسائر مادية، وبدأ العلماء البحث عن الحطام في الجبال.