اختفاء أعراض الإصابة بكورونا لدى ماكرون

أفادت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أي أعراض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي تم إعلان إصابته به قبل أسبوع.

وأوضح قصر الإليزيه في بيان أن: "ماكرون لم تعد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبإمكانه إنهاء فترة العزل الصحي وذلك عقب مرور 7 أيام على تشخيص إصابته بالوباء".

وكانت الفحوصات قد أظهرت يوم الخميس، 17 كانون الأول / ديسمبر الجاري، إصابة ماكرون البالغ من العمر 43 عاما بفيروس كورونا. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي، ويواصل العمل والقيام بمهامه عن بعد.

وذكر مسؤول بالإليزيه أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.56 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.