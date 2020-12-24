إعلام: علييف يتوسط لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن توسط رئيس أذربيجان، إلهام علييف، بين إسرائيل وتركيا، بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، ظهر اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن علييف يريد التوسط بين إسرائيل وتركيا، لإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها، حيث أجرى محادثة هاتفية مؤخرا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وناقش معه العلاقات مع إسرائيل.

وأكد الموقع العبري أن مستشاري إلهام علييف قالوا لنظرائهم الإسرائيليين إن أردوغان رد بصورة إيجابية ولم يرفض بشكل نهائي تحسين العلاقات مع إسرائيل.

وأشار إلى أن كل من تركيا واسرائيل لعبتا دورا مهما في تفوق أذربيجان على أرمينيا في حرب قره باغ، قبل عدة أسابيع، حيث ساهمت كل دولة منهما بطائرات دون طيار ووسائل قتالية أخرى وفرتها الدولتين لأذربيجان ساعدتها على تحقيق تفوق عسكري أمام أرمينيا.

ولفت الموقع الإلكتروني العبري إلى أن للرئيس أردوغان تاريخ طويل من الهجوم على إسرائيل، وأن أوضح مستشارو الرئيس الأذربيجاني للمسؤوليين الإسرائيليين أن الرئيس التركي ليس معاد لإسرائيل، ولكنه لا يريد عودة العلاقات إلى سابق عهدها مع إسرائيل، على الأقل في المرحلة الراهنة.

وذكر الموقع أن تاريخ تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية يعود إلى العام 2008، حينما هاجم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، وتجمدت العلاقات مع الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية لأهلي غزة "مافي مرمرة"، في العام 2020.