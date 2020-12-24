إثيوبيا... قرار بالإفراج عن اثنين من قادة نظام الـ"ديرغ"

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن محكمة إثيوبية قررت الإفراج عن اثنين من العسكريين المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة منذ نحو 30 عاما.

وقالت الوكالة إن الضابطين السابقين هما برهانو بيه، وأديس تيدلا، مشيرة إلى أن كلاهما فر إلى السفارة الإيطالية منذ عام 1991، عقب سيطرة الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الإثيوبية على العاصمة أديس أبابا والإطاحة بنظام الديرغ ، الذي كان يقوده العقيد منغيستو هيلي ميريام.

ولفتت الوكالة إلى أن المحكمة أصدرت أمرا للشرطة الاتحادية والمدعي العام حتى يقوموا بفحص الإجراءات الخاصة بالإفراج عن الضابطين السابقين.

وتقول "بي بي سي" على موقعها الرسمي إن في عام 1974 تولى نظام الديرغ زمام السلطة عقب الإطاحة بهيلا سيلاسي في انقلاب عسكري.

ومنذ عام 1977 إلى 1979 تم قتل الآلاف من مناوئي الحكومة فيما يطلق عليه "الرعب الأحمر" الذي قاده زعيم نظام الديرغ العقيد منغستو هيلا مريام.

لكن في عام 1991 استطاعت الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الأثيوبية أن تسيطر على العاصمة أديس أبابا مما أجبر العقيد منغيستو على الفرار من البلاد.