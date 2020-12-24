الجيش الأمريكي ينشر فيديو للمارينز ويعلق "تحضيرا لمهمة قادمة"

نشر الجيش الأمريكي، مقطع فيديو يظهر تدريبات تقوم بها قوة تابعة للبحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز"، مشيرا إلى إنها بمثابة استعداد وتحضير لعملية قادمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية للجيش الأمريكي على صفحتها بـ"تويتر"، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "شاهد تمرين تم الأسبوع الماضي للوحدة الـ 24 في قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)".

وتابعت "تحضيراً لمهمة قادمة".

شاهد | تمرين تم الاسبوع الماضي للوحدة الـ 24 في "قوات مشاة البحرية الأمريكية" (المارينز) تحضيراً لمهمة قادمة. pic.twitter.com/qtIK636wvk — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) December 23, 2020

وكان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكينزي قد أعلن، الاثنين الماضي، أن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وقال ماكينزي للصحفيين "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

وأضاف "أرى أننا في وضع جيد جدا وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا".

وهو ما يعد إشارة على وجود خشية لدى المسؤولين الأمريكيين من أن تقوم إيران بالانتقام للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة شنتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

وفي وقت سابق، قال الزعيم الإيراني، آيه الله علي خامنئي، في تغريدة "يجب على من أمر ونفّذ اغتيال الفريق قاسم سليماني دفع الثمن، وسيكون هذا الانتقام حتمياً في أي فرصة متاحة، فوفق قول ذلك العزيز.. حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.