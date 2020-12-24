الثالثة خلال أيام... اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا

أعلن رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، عن اكتشاف سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا ظهرت على ما يبدو في نيجيريا، منبها إلى الحاجة لمزيد من البحث.

وقال مدير المراكز الأفريقية، جون نكينجاسونج، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من أديس أبابا: "إنها سلالة منفصلة عن سلالتي المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح نكينجاسونج أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سيدرسان مزيدا من العينات، مضيفا في رده على الاستفسارات بشأن السلالة الجديدة:

امنحونا بعض الوقت، ما زال الوقت مبكرا جدا.

نيجيريا هي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، ويبلغ أكثر من 200 مليون نسمة، لكنها سجلت حالات إصابة بكورونا أقل بكثير من الدول الأخرى بالقارة.

تأتي هذه الأنباء بعد أن رصدت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا، سلالتين جديدتين من الفيروس يبدو أنهما أسرع انتشارا، مما تسبب في فرض قيود جديدة على السفر واضطراب في الأسواق.

وأعلنت جنوب أفريقيا، هذا الأسبوع، أن سلالة جديدة من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" تقود إلى تفشي المرض حاليا في البلاد، التي تشهد أعدادا أكبر من الإصابات المؤكدة ودخول المستشفيات والوفيات.

وذلك بعد أيام قليلة من إعلان المملكة المتحدة أن اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، ما اضطر دولا عديدة إلى تعليق حركة السفر من وإلى بريطانيا.

للتفريق، يشار إلى السلالة الجديدة المتحورة، والمكتشفة في بريطانيا أولا باسم "VUI-202012/01"، أما الأخرى المكتشفة في جنوب أفريقيا فعترف باسم "501 ڤي 2"، ولم يعرف إلى الآن اسم السلالة الثالثة المكتشفة في نيجيريا وما إذا كانت أسرع انتشارا من المعتاد.