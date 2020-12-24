الجيش التركي يعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ تحت سطح البحر... صور

أعلن الجيش التركي، اليوم الخميس، عن نجاح عملية "إطلاق صاروخ تحت سطح البحر" في مياه بحر إيجة.

صرحت وزارة الدفاع التركية في بيان عبر صفحتها الرسمية بـ"تويتر" إن الصاروخ أطلق يوم الثلاثاء من السفينة "TCG Bodrum".

وأضافت أن "عملية الإطلاق تعتبر جزءا من التدريبات الدفاعية الخاصة بالغواصات".

TCG BODRUM Korvetimiz tarafından, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında 22 Aralık 2020 tarihinde Ege Denizi’nde “Denizaltı Savunma Roket Atışı” icra edildi.

Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VYBMsQAzCm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020

وأكدت أن "عملية إطلاق الصاروخ تمت بنجاح".

وكانت الدفاع التركية قد كشفت الأحد الماضي، أن قواتها البحرية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية شرقي البحر المتوسط.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından, Doğu Akdeniz’de “Fiili Silah Atış Eğitimleri” icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dytO4DArns — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2020

وقالت الوزارة إن "عناصر من قواتها البحرية نفذت مناورات إطلاق نار شرقي المتوسط".

ولم تحدد الوزارة على وجه الدقة المنطقة التي تم فيها إجراء التدريبات، إلا أنها نشرت صورا تظهر القطع البحرية المشاركة في التدريبات والطلقات بوضوح.