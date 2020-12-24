ألمانيا ترصد أول حالة إصابة بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا "النوع الذي ظهر في بريطانيا مؤخرا" في ألمانيا بولاية بادن فورتمبيرغ.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن ممثل وزارة الصحة بالولاية، بأن امرأة تحمل فيروس كورونا من السلالة، التي ظهرت مؤخرا في بريطانية سافرت من المملكة المتحدة إلى مطار فرانكفورت في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وهي في عزلة بالمنزل.

وقال متحدث "الشخص المعني سافر إلى ألمانيا بالطائرة من لندن مطار"هيثرو" عبر مطار فرانكفورت ويزور حاليًا أقاربه في منطقة فرويدنشتات في بادن فورتمبيرغ. تم إجراء اختبار سريع لجميع الركاب للكشف عن فيروس كورونا في المطار عند الدخول، وكان ذلك إيجابيًا للشخص المعني".

هذا وكشف وزير الصحة البريطانية مات هانكوك عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الماضي، ورجح أن تكون هي السبب وراء ارتفاع الإصابات بشكل كبير في بعض المناطق من البلاد، وبعد اجتماع رئيس الوزراء بوريس جونسون مع كبار المسؤولين، أعلن رسميا عن السلالة وإجراءات مشددة لمواجهتها.

وبعد إعلان الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك، علقت دول أوروبية وغيرها السفر من وإلى بريطانيا.

وفرضت الحكومة البريطانية قيودا على السفر إلى جنوب إفريقيا، كما تفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على الوافدين من هناك ومن كانوا على اتصال مباشر بهم.