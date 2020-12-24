وصول طائرة روسية تحمل لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين... فيديو

وصلت طائرة روسية مجهزة بشكل خاص، اليوم الخميس، تحمل على متنها 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأرجنتين.

واستقبل طاقم الطائرة التي حطت في مطار "إيزيزا" الدولي، رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياغو كافييرو، ووزير الصحة الأرجنتين غوينيز غونزاليس والسفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أنه من المخطط تلقيح 10 ملايين شخص بحلول شهر آذار/ مارس، وسيكون الأطباء أول من يتلقى اللقاح، ومن المخطط تطعيم كبار السن وضباط الأمن والشرطة ثم باقي المواطنين. ومن المقرر أن يبدأ التطعيم الأسبوع المقبل.

وأعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، في 10 كانون الأول/ ديسمير الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

وفي وقت سابق، صرح مدير مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، البروفيسور ألكسندر غينتسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك V" يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.