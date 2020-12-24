اكتشاف سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا في نيجيريا

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، اكتشاف سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا في نيجيريا.

قال جون نكينجاسونج مدير المراكز الإفريقية إن هذه السلالة، منفصلة عن سلالتين تم اكتشافهما في بريطانيا وجنوب إفريقيا، حسبما ذكرت "رويترز".

وأوضح في مؤتمر صحفي على الانترنت من أديس أبابا أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الإفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سوف يقومان بدراسة المزيد من العينات.

وفي رده على مجموعة من الأسئلة متعلقة بالسلالة الجديدة، قال جون نكينجاسونج إن الأمر يحتاج بعض الوقت.

وكانت كلا من بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا سلالتين جديدتين من فيروس كورونا يبدو أنهما أسرع انتشارا.

وعلى إثر هذا الاكتشاف، فرض البلدان قيودا جديدة على السفر، وهو ما تسبب في اضطراب الأسواق.

يذكر أن نيجيريا، هي أكبر دولة في القارة السمراء في عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، إلا أنها سجلت إصابات بالفيروس أقل من غيرها من الدول الأخرى في القارة.