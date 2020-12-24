ماذا يعني رمز V في تسمية اللقاح الروسي؟

كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اليوم الخميس، سر الرمز "V" في تسمية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للوقاية من كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال دميترييف إن حرف "V" في اسم اللقاح يرمز إلى الانتصار على فيروس كورونا المستجد.

وعن تسليم الدفعة الأولى من اللقاح للأرجنتين ، أضاف أن تسليم اللقاح "سبوتنيك V" للأرجنتين هو مثال رائع للتعاون بين بلدينا ولحظة تاريخية، على أمل بدء حقبة جديدة خالية من كوفيد-19".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الطائرة التي تحمل الجرعات الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، محملة بـ 300 ألف جرعة.

وسيكون الأطباء أول من يتلقى اللقاح. وبعد تسليم جرعات جديدة سيتم تطعيم كبار السن وضباط الأمن وضباط الشرطة وثم المواطنين الآخرين.

ومن المخطط تطعيم 10 ملايين شخص بحلول مارس/ آذار.

وأكد دميترييف أن حرف "V" في اسم اللقاح الروسي يعني النصر، ولذلك فإنه يتمنى للشعب الأرجنتيني الانتصار على هذا المرض.